In un’intervista, l’ex ministro al turismo definisce ingiuste le proprie dimissioni e sostiene che in Italia interessi più il processo mediatico che quello giudiziario

Ingiusto farla dimettere? Ha ragione, povera, onestissima donna. Ma scherziamo, per reati poi così poco importanti come falso in bilancio, truffa aggravata ai danni dello Stato, bancarotta fraudolenta ed altri dissesti… La povera Daniela Santanchè ha dovuto addirittura dare le dimissioni da ministro al turismo e lo ha fatto, come lei stessa specifica, solo perché chiesto da Giorgia (Meloni, ndr), che, raramente, fa anche qualcosa di buono.

La Santanchè ha fatto ritorno sulla scena con l’inaugurazione del Tala Beach in Versilia e ha detto: “Di fronte a una richiesta pubblica con motivi che non c’entrano con la mia attività, mi sono fatta indietro. In questo Paese interessa il processo mediatico, non quello nelle aule di giustizia. I procedimenti stanno andando tutti nella direzione giusta”.

Ha proprio ragione “onorevole” ex ministro, in questo paese non funziona nulla, o meglio va tutto al contrario.

Peccato che lei e i suoi colleghi dei piani alti ne siate i soli responsabili!