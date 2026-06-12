I dati diffusi dal Dipartimento del Lavoro dicono che a maggio l’inflazione è salita al 4,2% su base annua dal 3,8% del mese precedente. A determinare gli aumenti sono soprattutto i rincari energetici innescati dalla guerra in Medio Oriente scatenata proprio dal presidente Trump.

L’uscita uscita di Trump: “L’inflazione ai massimi da tre anni? La amo. Numeri fantastici. Dopo la fine della guerra crolleranno”

dati diffusi dal Dipartimento del Lavoro dicono che a maggio l’inflazione è salita al 4,2% su base annua dal 3,8% del mese precedente. A determinare gli aumenti sono soprattutto i rincari energetici innescati dalla guerra in Medio Oriente scatenata proprio dal presidente Trump.

“Amo l’inlazione”: lo ha detto così, senza peli sulla lingua, senza vergogna, senza che qualcuno dei suoi consiglieri o spin doctor lo potesse bloccare per tempo. Lo ha detto nello studio ovale della casa bianca, luogo quasi sacro per gli accordi, i legami o gli screzi politici che ha visto al suo interno. Ma un luogo serio. E quello che l’uomo che dovrebbe essere il più importante e potente del mondo ha detto ieri è una bestialità. Altro che follia, qui siamo alla dissociazione.

La soluzione? Farlo esaminare attentamente da una commissione modico psichiatrica e sollevarlo da tutti i pubblici uffici. Non che il mondo si salverebbe, ma, quanto meno, avremmo un pagliaccio in meno con cui fare i conti.

Danila S. Santagata